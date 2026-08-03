Legea integrității, votată de Camera Deputaților. PSD și AUR și-au susținut reciproc amendamentele

Noua lege a integrității a fost adoptată de Camera Deputaților cu 184 de voturi „pentru”. PSD și AUR și-au susținut reciproc două amendamente considerate controversate de PNL și USR. Proiectul merge acum la Senat, pentru votul final.

Amendamentul PSD care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără mandat

PSD a reintrodus amendamentul potrivit căruia persoanele declarate definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese și pentru care nu s-a încheiat perioada de interdicție de trei ani își pierd funcția sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Propunerea a fost adoptată cu sprijinul AUR și al unor parlamentari din alte partide. PNL s-a abținut, iar USR a votat împotrivă. USR susține că prevederea este neconstituțională și că a fost introdusă pentru a-l viza pe Dominic Fritz. Primarul Timișoarei a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate, iar procesul prin care a contestat raportul ANI s-a încheiat definitiv.

AUR a cerut declararea averilor soților și partenerilor de viață

AUR a obținut, la rândul său, voturile PSD pentru un amendament care introduce obligații de declarare a averilor pentru soții și partenerii de viață ai persoanelor care ocupă funcții publice importante.

Partidul condus de George Simion susține că măsura este necesară pentru a împiedica transferarea bunurilor sau intereselor către membrii familiei și pentru a menține controlul public asupra averilor demnitarilor. Amendamentul vine după decizia Curții Constituționale din 2025 privind declarațiile de avere și datele referitoare la soți și copii. Propunerea AUR a trecut cu voturile PSD. PNL s-a abținut, iar USR a votat împotrivă.

Legea integrității merge la Senat

Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților cu 184 de voturi „pentru” și două voturi „împotrivă”. Alți 16 deputați s-au abținut, iar 68 nu au votat.

Noua lege a integrității va ajunge la Senat, unde va fi analizată în comisiile de specialitate înaintea votului final.