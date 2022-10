Câți bani vor plăti la iarnă pentru căldură ploieștenii de la bloc

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a anunțat ieri, în ședința extraordinară a Consiliului Local, că cel târziu pe 15 octombrie va fi reluat serviciul de furnizare a apei calde.

Dacă primarul se va ține de promisiune, vor beneficia din nou de acest serviciu peste 130.000 de ploieșteni, care locuiesc în apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare al orașului și care de la 1 august au rămas fără apă caldă.

Detalii aici: Primarul Andrei Volosevici a anunțat când se dă drumul la apă caldă în Ploiești: ”Intuiția îmi spune maxim pe 15, poate chiar mai devreme” [VIDEO]

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești să facă public tariful pentru gigacalorie și cât va plăti populația.

Din documentul pe care îl publicăm integral la finalul textului reiese că după o acțiune în instanță a Uniunii Asociațiilor de Proprietari, tariful de 605 lei/gcal, fără TVA a fost suspendat, astfel încât acesta a revenit la valoarea anterioară de 48,32 lei/Gcal, fără TVA.

În ceea ce privește tariful plătit de populație, cel subvenționat de la bugetul local, acesta a rămas la valoarea de 222,49 lei.

Potrivit specialiștilor din termoficare, consultați de Observatorul Prahovean, pentru o temperatură interioară de 20 de grade, la un apartament de două camere, consumul este de aproximativ 6 gigacalorii/sezon, în sistem centralizat. Pentru un apartament de trei camere, consumul este de 8 gigacalorii/an.

Un calcul simplu ne arată că ploieștenii vor plăti la iarnă, în medie, 1400 de lei pentru căldura furnizată în tot sezonul rece, la un apartament cu două camere, respectiv 1800 de lei la unul cu trei camere.

Însă, având în vedere că unii proprietari necesită un nivel mai ridicat de căldură pentru a avea confortul termic necesar, multe apartamente nu sunt izolate corespunzător sau chiar deloc, numărul de gigacalorii necesari poate fi mai ridicat decât estimările specialiștilor.

Ce spune Primăria Ploiești despre tariful la gigacalorie

In Municipiul Ploiesti, prin HCL 60/10.02.2022, Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a aprobat pretul de 605,22 lei/Gcal. exclusiv TVA, stabilit cu Avizul nr. 27/08.12.2021 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei – autoritatea competenta de reglementare, aplicabil de la data de 01 februarie 2022, pentru energia termicã destinata consumatorilor alimentati din SACET Municipiul Ploiesti si livrata de Societatea Veolia Energie Prahova SRL.

Prin acceasi hotarâre – HCL 60/2022, Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a aprobat mentinerea prefului local al energiei termice facturate, pentru toata populatia, la valoarea de 186,97 lei exclusiv TVA, prin acordarea subventiei, conform Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 97/09.04.2019, fatã de 605,22 lei/Gcal, exclusiv TVA stabilit in prezenta hotarare.

Uniunea Asociatiilor de Proprietari (U.A.P) Prahova a atacat in instanta actul administrativ, cerând suspendarea executárii hotârârii Consiliului Local (CL) Ploiesti privind majorarea tarifului la gigacalorie.

Instanta a admis cererea de suspendare a HCL 60/10 februarie 2022, prin care tariful a fost majorat la 605,22 lei far TVA, introdusa de UAP Prahova si in consecintã s-a revenit la pretul vechi de 448,32 lei fara TVA, care a fost in Ploiesti, subventionat la 222,49 lei.

Prin hotarârile sale Consiliul Local a aprobat subventionarea pretului gigacaloriei pentru toti locuitorii Municipiului Ploiesti, suportând din bugetul local cea mai mare parte, astfel incât tariful facturat populatiei sa ramana la valoarea de pana acum, de aproximativ 222 de lei pe gigacalorie.