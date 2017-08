Adio, cozi la înmatriculări în Prahova. Programările se vor face exclusiv online. Anunțul Prefecturii

Vezi mai jos comunicatul Prefecturii Prahova.

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor ce formuleaza cereri de inmatriculare autovehicule catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Prahova si avand in vedere urmatoarele:

Solicitantii intocmesc liste de asteptare neoficiale stabilind ca regula, in afara cadrului institutional, strigarea prezentei din ora in ora, pe timp de noapte;

Uneori sunt intocmite doua sau trei liste de catre persoane diferite, ceea ce creeaza o stare conflictuala accentuata, ce necesita deseori suplimentarea efectivelor de jandarmi pentru pastrarea ordinii si linistii publice;

Din cauza conditiei de verificare a prezentei pe timpul noptii, premergatoare accesului, stabilite de catre cei ce intocmesc listele, cetatenii asteapta in fata sediului Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, foarte multe ore, in conditii improprii;

Locuitorii strazilor din zona IPJ Prahova au formulat plangeri catre Institutia Prefectului si Politie cu privire la discomfortul creat de catre cei ce asteapta: tulburarea linistii publice, distrugerea spatiilor verzi, etc.;

Avand in vedere avantajele oferite de sistemul de programare on-line si opiniile pozitive ale cetatenilor care au beneficiat de acest sistem, cat si exemplul de buna practica al altor institutii ale prefectului din tara,

Institutia Prefectului Judetul Prahova a luat decizia ca, incepand cu data de 28.08.2017, programarile pentru inmatriculari autovehicule sa se realizeze exclusiv on-line. Sistemul va fi operational din data de 25.08.2017, cand cetatenii pot rezerva data si ora pe care le doresc pentru prezentare la SPCRPCIV. Precizam ca nu vor fi preluate la ghiseu programarile care contin date false sau neconforme cu realitatea.

Persoanele ce nu au posibilitatea accesarii site-ului www.prefecturaprahova.ro, vor avea la dispozitie „telefonul cetateanului”, 0244.510.070, la care va raspunde, in fiecare zi lucratoare a saptamanii, intre orele 09.00 – 16.00, iar in ziua de vineri intre orele 09.00 – 14.00, un functionar ce va realiza programarea in sistem si va informa solicitantul cu privire la data si ora la care urmeaza sa se prezinte la ghiseu.

Precizam ca activitatea de inmatriculare autovehicule se va realiza de catre lucratorii SPCRPCIV la trei ghisee, in intervalul 08.30 – 16.30, in zilele lucratoare si respectiv 08.30 – 18.30, in zilele de joi ale saptamanii.

Va asiguram ca prin utilizarea acestui sistem, numarul cererilor solutionate va creste, iar cetatenii vor fi mai multumiti de calitatea serviciilor.