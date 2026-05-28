Retro Events by L&M – pata de culoare în decorul evenimentelor de succes. Ne vedem pe 30 mai, la Avioane și Motoare!

Sâmbătă, 30 mai, pe Aerodromul „Gheorghe Bănciulescu” din Strejnicu, veți asista la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate în Prahova, o îmbinare a tehnicii în aer și la sol, un show de aeronautică, automobilism, motociclism și robotică, intrarea fiind liberă. Pregătirile au intrat în linie dreaptă, o contribuție importantă având și echipa Retro Events.

Un show în adevăratul sens al cuvântului

Organizat de Aeroclubul României și Grupul Observatorul Prahovean, evenimentul „Avioane și Motoare” este o ocazie specială pentru a reuni o comunitate care merită să se bucure de evenimente de calitate, organizate impecabil până în cele mai mici detalii.

Acrobație aeriană cu efecte speciale, parașutism, paradă moto, expoziție de mașini de colecție, demonstrații de robotică ale celor mai performante cluburi ale elevilor prahoveni, muzică de calitate și un impresionant foc de artificii la finalul evenimentului sunt ingredientele care, pe 30 mai, vă vor ține cu sufletul la gură.

Retro Events – susținător al eforturilor unei organizări perfecte

Într-un astfel de eveniment, detaliile sunt cele care fac diferența. Publicul este întotdeauna atras de spectacolul în sine, dar și de cum acesta este pus „în scenă”. Decor, puncte de activare ale partenerilor, zone de food & fun și multe alte surprize trebuie puse în acord, pentru a oferi o experiență unică tuturor participanților.

Partenerii cooptați de către organizatori sunt întotdeauna de top, pe măsura anvergurii evenimentului. După succesul evenimentelor anterioare, o nouă colaborare a venit în mod firesc cu echipa Retro Events: mașini de epocă integrate în zona expozițională, zone „instagramabile”, decoruri perfecte pentru fotografii memorabile.

Cu alte cuvinte, Retro Events reprezintă acea pată de culoare care merită să fie parte a evenimentelor memorabile.

Publicul va avea acces liber! Informații utile pentru participanți

Organizatorii s-au pregătit pentru deschiderea porților evenimentului de pe Aerodromul „Gheorghe Bănciulescu” din Strejnicu cu semnalistică rutieră pentru parcările disponibile și voluntari care să ofere informații utile în timp real.

Accesul publicului va începe de la ora 12:00, iar până la ora 14:00, vizitatorii vor avea ocazia să admire mașinile de colecție, demonstrațiile de robotică și să se bucure de surprize de top.

Zona Food Court va fi, cu siguranță, un alt punct de atracție, cu preparate gastronomice pentru toate gusturile.

După ora 14:00, veți putea asista la o paradă moto impresionantă, urmată de zboruri de antrenament, bucurându-vă totodată și de aparatele de zbor militare ale Forțelor Aeriene Române și MAI.

Toate acestea vor fi urmate de spectacolul de acrobație aeriană și parașutism, încheiat apoteotic cu focurile de artificii.

Sunt doar câteva argumente pentru a nu rata un eveniment de top dedicat comunității prahovene și nu numai – „Avioane și Motoare”, sâmbătă, 30 mai 2026, Aerodromul „Gheorghe Bănciulescu” din Strejnicu.