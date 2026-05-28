A furat cheile din casa prietenului și a fugit cu mașina acestuia: tânăr prins după intervenția mascaților

Un tânăr de 24 de ani din Ariceștii-Rahtivani a fost săltat din casă de mascați, joi dimineață, 28 mai. Potrivit unor surse apropiate anchetei, el este suspectat că ar fi furat din casa unui prieten, cheile mașinii. A plecat cu autoturismul acestuia, deși avea permisul suspendat. Tânărul a abandonat apoi mașina în Bușteni.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Secția de Poliție Rurală Cocorăștii Colț, au pus în executare, în dimineața zilei de 28 mai 2026, un mandat de percheziție domiciliară, pe raza localității Ariceștii-Rahtivani, județul Prahova, într-un dosar penal care are ca obiect comiterea infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, se arată în comunicatul de presă transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Fapta ar fi fost comisă în data de 29 martie 2026.

Surse din cadrul anchetei au mai declarat pentru Observatorul Prahovean că suspectul, alături de un martor, „au fost conduși la sediul unității de poliție pentru audieri și dispunerea măsurilor legale care se impun”.

Activitatea a fost desfășurată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.