Ieftinire semnificativă a motorinei, miercuri, în benzinăriile Rompetrol și Mol din Ploiești

Prețurile la carburanți au scăzut semnificativ miercuri, după ce mai multe lanțuri importante de benzinării au operat reduceri consistente la motorină, în linie cu trendul început săptămâna trecută de liderul pieței, OMV Petrom.

Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul Concurenței, rețelele Rompetrol și MOL au redus miercuri prețul motorinei cu nu mai puțin de 35 de bani pe litru.

Cât costă motorina la Ploiești

În urma acestor ieftiniri, în benzinăriile din Ploiești:

la Rompetrol, motorina a ajuns la 9,67 lei/litru

la MOL, prețul este tot de 9,67 lei/litru, după aceeași reducere de 35 de bani

În același timp, Lukoil a menținut prețul neschimbat, la 9,63 lei/litru în stațiile din oraș.

Ieftinirile operate miercuri de Rompetrol și MOL vin după ce, în urmă cu o săptămână, OMV Petrom a scăzut prețul motorinei cu 35 de bani pe litru în stațiile sale.

De atunci, prețurile au rămas neschimbate în rețelele Petrom și OMV:

