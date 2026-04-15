Alertă în Plopeni după ce un urs a fost văzut în apropierea cimitirului

Miercuri dimineață, 15 aprilie, printr-un apel la 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza orașului Plopeni, în zona cimitirului.

Ulterior apelului, la fața locului au fost direcționate echipaje de jandarmi pentru verificarea situației. Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, până la sosirea acestora, animalul sălbatic nu a mai fost identificat în zonă.

ISU Prahova nu a emis mesaj RO-ALERT, întrucât prezența ursului nu a putut fi confirmată ulterior.

Autoritățile reamintesc cetățenilor să nu hrănească animalele sălbatice, să nu le provoace și să nu se apropie de acestea în încercarea de a le fotografia.