Reacția Primăriei Ploiești după ce locuitorii din Mimiu s-au apucat să asfalteze singuri strada Fierarilor

După ce, de Paște, locuitorii de pe strada Fierarilor din cartierul Mimiu, Ploiești, au ieșit în stradă și au întins singuri asfaltul măcinat lăsat în grămezi în fața bisericii, Primăria Ploiești a venit miercuri, 15 aprilie, cu explicații.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum oamenii încearcă să repare drumul pe cont propriu, nemulțumiți de starea infrastructurii, și își exprimă nemulțumirea față de autoritățile locale.

Reprezentanții instituției spun că materialul frezat nu a fost abandonat la întâmplare, ci a fost cerut chiar de oameni. Potrivit viceprimarului Zoia Staicu (PNL) liderul comunității a solicitat asfaltul frezat, spunând că locuitorii se vor ocupa singuri de lucrare.

„Nu știm de ce ne condamnă. Liderul lor a cerut, ca și în anii trecuți, materialul frezat, spunând că se descurcă cu oamenii din comunitate. Noi încă nu avem buget, motiv pentru care nu putem interveni să reabilităm drumul. De îndată ce va fi aprobat bugetul local, vom acționa pentru corecturile care se impun”, a transmis viceprimarul.