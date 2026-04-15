Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Ploiești, de Paște. Care a fost cauza morții șoferiței

Autor: Marius Nica
O femeie în vârstă de 67 de ani a murit în seara primei zile de Paște, în urma unui accident rutier produs pe strada Plăieșilor din Ploiești.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, aceasta se afla la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcției și a intrat în două mașini parcate.

În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale ajunse la locul accidentului, viața femeii nu a mai putut fi salvată.

Surse apropiate anchetei au confirmat pentru Observatorul Prahovean că victimei i s-a făcut rău la volan înainte de producerea accidentului.

Potrivit raportului Serviciului de Medicină Legală, femeia a suferit un infarct, aceasta fiind cauza decesului, și nu rănile rezultate în urma impactului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de situații, urmând să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

