Bărbat reținut după ce și-ar fi amenințat fosta concubină din Blejoi, încălcând ordinul de protecție

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Blejoi au intervenit marți, 14 aprilie 2026, într-un nou caz de încălcare a ordinului de protecție. O tânără de 25 de ani din satul Ploieștiori, comuna Blejoi, a reclamat că este amenințată în mod repetat de fostul concubin.

Sesizarea a fost făcută pe 14 aprilie 2026, femeia precizând că bărbatul o contactează insistent prin rețelele de socializare și telefonic, provocându-i o stare de temere. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, încă din 3 martie 2026, pe numele acestuia fusese emis un ordin de protecție de către Judecătoria Ploiești. Documentul îl obliga să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de victimă și îi interzicea orice formă de contact, inclusiv la distanță.

În cadrul anchetei, polițiștii au desfășurat activități informativ-operative, în colaborare cu Postul de Poliție Iordăcheanu și Poliția Orașului Otopeni. Suspectul a fost identificat pe raza orașului Otopeni.

Pe baza probelor administrate, oamenii legii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor în cursul zilei de 15 aprilie, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Prahova atrag atenția că încălcarea ordinelor de protecție reprezintă o infracțiune gravă, iar intervenția rapidă în astfel de cazuri este esențială pentru prevenirea escaladării violenței domestice.