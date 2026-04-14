Peste 35 de intervenții ale jandarmilor în Prahova, de Paște. Ce sancțiuni au fost aplicate

Jandarmii din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești au desfășurat peste 35 de misiuni de ordine publică în Ploiești și în zona de responsabilitate, în perioada minivacanței de Paște Ortodox.

Conform informațiilor transmise, 18 dintre intervențiile jandarmilor au vizat asigurarea măsurilor de ordine la evenimente religioase și competiții sportive, în timp ce restul misiunilor au avut ca obiectiv menținerea siguranței publice în spațiile aglomerate.

În urma acțiunilor din teren, jandarmii din Ploiești au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, dintre care 4 avertismente și 10 amenzi. Sancțiunile au fost date pentru fapte de tulburare a ordinii publice, precum injurii, scandaluri sau consum de alcool în locuri publice.

Reprezentanții Grupării Mobile Ploiești au subliniat că misiunile din minivacanța de Paște au avut în principal un rol preventiv, scopul fiind menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni și buna desfășurare a evenimentelor.

Jandarmii recomandă populației să solicite sprijinul forțelor de ordine în cazul unor incidente, apelând fie echipajele din teren, fie numărul unic de urgență 112.