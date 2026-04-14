Podul Stejaru – puntea care a unit o comunitate și grija pentru viitorul ei

În liniștea satului Stejaru, din comuna Brazi, curgerea apei din Râul Prahova a fost mult timp mai mult decât un peisaj natural. Pentru aproximativ 400 de locuitori ai satului, râul era o graniță zilnică între casă și restul comunei, între izolare și legătura cu lumea din jur.

Cu ani în urmă, traversarea se făcea pe o punte pietonală suspendată pe cabluri, o construcție fragilă care, deși utilă, ascundea un pericol permanent. În mod incredibil, localnicii ajungeau să traverseze chiar și cu autoturismele pe acea punte improvizată, asumându-și de fiecare dată un risc major. Pentru ei însă nu era o aventură, ci o necesitate a vieții de zi cu zi.

Un pod născut din nevoia unei comunități

În anul 2004, administrația locală a comunei Brazi a decis să transforme această nevoie într-o soluție sigură. Din bugetul local a fost construit Podul Stejaru, o investiție realizată pentru a asigura o legătură stabilă între satul Stejaru și restul comunei.

Podul a fost proiectat pentru convoaiele clasei „I” de încărcare (A13 + S60), având trei deschideri de câte 21 de metri și o lungime totală de 69,20 metri. Construcția dispune de o bandă de circulație de 5 metri, fără trotuare pietonale, și traversează râul în aliniament, cu o pantă longitudinală de 0,33% și o pantă transversală tip acoperiș de 2%.

Rampele de acces sunt racordate prin curbe cu raze de 22 de metri spre Stejaru și 32 de metri spre Popești, iar platforma rutieră are o lățime de 7 metri. Pentru locuitorii satului, podul nu a fost doar o lucrare de infrastructură – a fost o promisiune de siguranță și de normalitate.

Un sat care a recuperat timpul

În ultimii cinci ani, satul Stejaru a cunoscut o transformare importantă. Au fost realizate rețele de distribuție a gazelor naturale, sisteme de colectare a apelor uzate, iar toate străzile din sat au fost asfaltate.

Prin aceste investiții, Stejaru a recuperat rapid decalajele față de celelalte sate ale comunei Brazi, ajungând astăzi la un nivel similar de echipare tehnico-edilitară și confort pentru locuitori.

Toate aceste dezvoltări au crescut și mai mult importanța Podului Stejaru, care rămâne principala legătură rutieră dintre sat și restul comunei.

Natura schimbă regulile

După două decenii, însă, natura și intervențiile asupra mediului au început să își spună cuvântul. În urma unor observații directe și expertize tehnice desfășurate pe parcursul mai multor ani, specialiștii au constatat o coborâre accentuată a talvegului albiei râului și eroziuni puternice ale ambelor maluri, atât în amonte cât și în aval de pod.

Aceste fenomene au dus la afuierea pilelor podului, adică la descoperirea fundațiilor acestora de către apă. La pila dinspre Stejaru, cei patru piloți forați sunt expuși pe o lungime de aproximativ 4 metri, iar la pila dinspre Popești afuierea ajunge la circa 3 metri. Situația pune în pericol rezistența și stabilitatea structurii.

Specialiștii au subliniat că procesul de adâncire a albiei a fost favorizat și de exploatările de balast din râul Prahova , cea mai apropiată fiind situată la aproximativ 700 de metri în aval de pod.

Măsuri urgente pentru siguranță

Pentru a preveni deteriorarea gravă a construcției și pentru a proteja siguranța cetățenilor, experții au recomandat o serie de lucrări urgente de stabilizare a pilelor și de protecție a fundațiilor.

Printre măsurile dispuse se numără:

limitarea tonajului la 3,5 tone pentru vehiculele care traversează podul;

pentru vehiculele care traversează podul; limitarea vitezei la 30 km/h ;

; lucrări de curățare, consolidare și protecție a fundațiilor pilelor;

realizarea unor protecții din blocuri de piatră și bolovani de mari dimensiuni în albia râului;

monitorizarea permanentă a evoluției albiei.

Restricții pentru protejarea podului

În acest context, Primăria Brazi a anunțat restricționarea traficului pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone pe Podul Stejaru, situat pe Drumul Comunal 103.

Restricția este semnalizată prin indicatoare rutiere, marcaje pe carosabil și bannere informative și are avizul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul Rutier.

Pentru respectarea regulilor, zona este supravegheată video prin camere care pot citi automat numerele de înmatriculare, imaginile fiind transmise în timp real către dispeceratul Poliției Locale. Orice încălcare a restricțiilor va fi semnalată imediat Poliției Naționale.

O punte care trebuie protejată

Podul Stejaru nu este doar o construcție din beton și oțel. Este drumul zilnic al copiilor către școală, al oamenilor către locul de muncă și al comunității către restul comunei.

După două decenii în care a servit locuitorii satului, el are acum nevoie de grijă și responsabilitate din partea tuturor pentru a continua să își îndeplinească rolul.

Pentru cei din Stejaru, podul rămâne mai mult decât o infrastructură: este puntea care leagă o comunitate de viitorul ei.