Clienții ING, vizați de o nouă tentativă de fraudă prin email

În ultimele zile, mai mulți clienți ai ING Bank au raportat primirea unor emailuri suspecte prin care li se solicită confirmarea informațiilor personale.

Cum funcționează tentativa de fraudă

Mesajele, transmise de pe o adresă neoficială („[email protected]”), pretind că sunt trimise în numele băncii și invocă „Directiva europeană privind serviciile de plată” pentru a crea un sentiment de urgență. Utilizatorii sunt îndemnați să acceseze un link către un presupus cont ING HomeBank, unde ar trebui să își actualizeze datele personale.

Emailul avertizează că linkul este valabil doar 24 de ore și că, în lipsa confirmării până la o anumită dată, unele funcții ale contului ar putea fi restricționate.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că astfel de mesaje sunt, cel mai probabil, tentative de tip phishing, menite să fure date sensibile ale utilizatorilor. Printre indiciile care trădează frauda se numără adresa de expeditor neobișnuită, greșelile de scriere și solicitarea urgentă de accesare a unui link extern.

Reprezentanții băncilor recomandă clienților să nu acceseze linkuri din astfel de emailuri și să verifice întotdeauna autenticitatea mesajelor prin canalele oficiale.

Cuprinsul mailului

„Dragă client,

În urma „Directivei europene privind serviciile de plată” (1), necesităm confirmarea întărită a informațiilor dvs. personale înregistrate la lNGBank.

Accesați linkul pentru a citi și a accepta noii termeni și pentru a vă confirma informațiile personale. Accesați spațiul sigur

lNG’HomeBank

Linkul va expira în 24 de ore.

* Dacă nu ați parcurs acești pași până la 12.04.2026, unele dintre funcțiile contului dvs. vor fi limitate.

Toate cele bune,

Acest mesaj a fost trimis de un sistem automatizat, vă rugăm să nu răspundeți.

© lNG, SA. 2026

ING Homebank”, este mailul trimis.

Reamintim faptul că, periodic, astfel de tentative de fraudă apar în spațiul public, prin care se încearcă păcălirea clienților și determinarea acestora de a furniza date cu caracter personal.

Ce spun reprezentanții ING

„Phishingul apare atunci când un e-mail în aparență de încredere te păcălește să dezvălui date cu caracter personal, folosind adesea amenințări sau un caracter de urgență pentru a te determina să acționezi rapid, fără să te gândești.

Uneori, impostorii pot să creeze un site web fals cu o adresă HTTP asemănătoare cu a site-ului autentic și să folosească tehnici de optimizare pentru motoarele de căutare pentru ca site-ul fals să apară în primele zece rezultate în orice browser”, explică reprezentanții băncii.

Ce trebuie să faci dacă ești ținta unei fraude

NU confirma cu nimeni datele tale de securitate prin SMS sau e-mail

(mai exact, numărul cardului, data expirării, codul de autentificare, codul de semnare ING Home’Bank, PIN-ul, parola, numărul de telefon, etc.) ING Bank nu-ți va cere niciodată astfel de date prin SMS sau e-mail sau accesarea unui link.

NU descărca o aplicație ce pare a fi ING Home’Bank dintr-un link primit prin SMS, e-mail sau WhatsApp. Singurele surse oficiale pentru aplicația noastră de internet banking sunt App Store sau Google Play.

NU semna niciodată o tranzacție pe care nu ai inițiat-o tu. Asta chiar dacă motivele care ți se oferă par foarte credibile: „ți s-a desincronizat Digipass-ul” sau „periodic, trebuie să îți actualizăm datele de securitate”.

NU intra pe ING Home’Bank direct prin link din email, SMS sau alte aplicații de mesagerie.

NU da curs invitațiilor de a accesa ING Home’bank, primite via e-mail sau alte canale online de tipul SMS sau aplicații de mesagerie, dacă ți se cere introducerea datelor de conectare. Cel mai bine e să accesezi serviciul de internet banking scriind adresa în bara browser-ului tău (www.homebank.ro). Validează întotdeauna că site-ul pe care ai intrat este cel cunoscut.