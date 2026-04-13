Au fost identificați polițiștii care așteptau „să sară permisele” în noaptea de Înviere. Din ce județ sunt

În urmă cu aproximativ 24 de ore, în Noaptea de Înviere, clipul filmat de doi polițiști a devenit viral pe TikTok. Departe de a arăta măsurile pe care aceștia le-au luat pentru a asigura ordinea publică, cei doi s-au filmat pe manele, în timp ce conduceau o autospecială de poliție. Ba mai mult, pătruns de încărcătura momentului, polițistul șofer a început să fredoneze vesel: „Să sară permisele! Să vină permisele!”, ca un adevărat „profesionist”…

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții IPJ Prahova au declarat că cei doi agenți de poliție nu sunt prahoveni. Mai departe însă, în urma cercetărilor, s-a descoperit faptul că cei doi polițiști au fost încadrați în luna ianuarie a anului 2025, în cadrul Poliției Municipiului Brăila-Secția 1 Poliție Rurală Brăila.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare privind modul de desfășurare a serviciului a doi polițiști în timp ce se aflau în autospeciala de serviciu, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila transmite următoarele:

În legatură cu imaginile în care apar doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila a dispus efectuarea de verificări, prin intermediul structurii specializate”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.