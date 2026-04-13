„Să sară permisele!” Show de TikTok în autospeciala de poliție, în Noaptea de Înviere [VIDEO]

Noaptea de Înviere, moment de liniște, reflecție și… aparent, de concert privat pe patru roți, oferit de un echipaj de poliție rutieră devenit viral pe TikTok, cu aproape 500.000 de vizualizări.

- Publicitate -

În loc de Hristos a Înviat

În loc de „Hristos a Înviat!”, doi agenți au ales varianta remix: manele la volum ridicat, versuri fredonate cu patos și o atmosferă de petrecere care ar face invidios orice chef de cartier. Doar că locația nu era una obișnuită, ci… chiar o autospecială de poliție, aflată în misiune.

Filmarea publicată acum 24 de ore, devenită rapid virală, îi surprinde pe cei doi agenți în plină „distracție profesională”. Unul cântă și filmează, celălalt se amuză copios. Grav este că agentul face ambele lucruri în timp ce conduce, cu o mână pe volan și cealaltă pe telefon, pentru ca publicul online să nu rateze momentul artistic.

- Publicitate -

Apogeul momentului vine când, pe ritmuri de manea, agentul șofer izbucnește entuziast: „Să sară permisele! Să vină permisele!” Un mesaj plin de zel professional…

Poliție cu playlist

Ironia situației este greu de ignorant. Cei care ar trebui să vegheze la respectarea regulilor de circulație aleg să le încalce cu nonșalanță, în direct pentru rețelele sociale. Conducere cu telefonul în mână? Bifat. Distragere de la volan? Bifat. Spectacol live pe bani publici? Bifat!

În timp ce șoferii obișnuiți sunt sancționați prompt pentru astfel de abateri, unii reprezentanți ai legii par să considere că regula este… opțională, dacă ai suficient tupeu. Da, clipul poate stârni râsete. Da, poate părea „simpatic” pentru unii. Dar dincolo de ironie și umor, credem că nu „permisele altora” sunt cele care ar trebui să sară în această poveste.

- Publicitate -

Reprezentanții IPJ Prahova au transmis la solicitarea Observatorul Prahovean că cei doi agenți surprinși în înregistrarea video nu activează în județul nostru.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere și reprezentanților Poliției Române.

Vom reveni cu detalii