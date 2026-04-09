Cum s-a produs accidentul de la podul Blejoi. Șoferul a intrat pe contrasens

Un accident s-a produs joi, 9 aprilie 2026, în cursul dimineții, pe DC 159, în afara localității Pleașa, în care a fost implicat un microbuz. În microbuz se aflau 11 pasageri, iar nouă dintre ei au suferit răni ușoare. Din cauza numărului mare de potențiale victime, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a activat Planul Roșu de intervenție, care, ulterior, a fost ridicat, nicio victimă nefiind rănită grav.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că un bărbat de 50 de ani, din municipiul Ploiești, în timp ce conducea un microbuz pe DC 159, în afara localității Pleașa, către DN1A, ajuns într-un sector de drum în curbă la dreapta, în apropierea intersecției cu DN1A, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu spațiul verde aferent podului peste râul Teleajen.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a 5 pasageri din microbuz, aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.