UPDATE-Microbuz plin cu pasageri implicat într-un accident rutier în zona podului de la Blejoi

Un eveniment rutier în care a fost implicat un microbuz plin cu pasageri a avut loc joi dimineață, în jurul orei 07.00, în zona podului de pe DN1A de la Blejoi, pe DC 159, drumul care face legătura cu localitatea Pleașa.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații transmise de autorități, evenimentul s-a produs după ce șoferul microbuzului a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat într-un mal de pământ.

Având în vedere numărul de persoane care se aflau în mijlocul de transport, ISU Prahova a mobilizat la fața locului mai multe echipaje de pompieri și echipaje medicale.

- Publicitate -

Din fericire, nicio persoană nu a suferit leziuni grave, rănile suferite de pasageri fiind superficiale.

Cele aproximativ 10 persoane sunt evaluate medical la fața locului și, în primă fază, refuză să fie transportate la spital.

Traficul rutier pe DN1A, în zona podului de la Blejoi se desfășoară cu dificultate din cauza acestui accident. DC 159 este o rută preferată de mulți care vor să ajungă de pe DN1A pe DN1B, iar cercetările desfășurate la locul accidentului restricționează parțial traficul.

- Publicitate -

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

UPDATE: Potrivit ISU Prahova, la locul intervenției au fost mobilizate următoarele forțe: o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță TIM (terapie intensivă mobilă, cu medic) și patru ambulanță SMURD tip B2.

Având în vedere numărul potențial de victime, inițial, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, însă măsură a fost dezactivată, au mai transmis reprezentanții ISU Prahova.

- Publicitate -

UPDATE: În urma evaluării medicale, cinci victime sunt transportate la spital, pentru continuarea investigațiilor medicale de specialitate.