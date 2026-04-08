Firmă din Plopeni amendată de Garda de Mediu. Nereguli la transportul deșeurilor periculoase

Autor: Ștefan Vlăsceanu
garda de mediu prahova

O firmă din Plopeni care are ca activitate principală „transporturi rutiere mărfuri-CAEN 4941” și secundară „tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase-CAEN 3821” a fost amendată de Garda de Mediu Prahova cu 20.000 de lei. 

Potrivit instituției, în urma verificărilor s-a constatat că operatorul nu a respectat prevederile art 21 din HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase în sensul că, formularele de încărcare/descărcare în baza cărora s-au efectuat transporturile nu erau completate corespunzător și nu se menționa cantitatea de deșeu transportată.

Totodată, pe lângă sancțiunea aplicată, GNM CJ Prahova a impus operatorului măsuri corective de reglementare.

Activitatea va rămâne în atenția instituției , urmând a fi monitorizată în vederea respectării măsurilor dispuse și a prevederilor legale aplicabile.

