- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

O trotinetă electrică pusă la încărcat a explodat într-un apartament din București

Ștefan Vlăsceanu
trotinete electrica
foto caracter ilustrativ

O trotinetă electrică lăsată la încărcat într-un apartament din București a explodat luni, 6 aprilie. Proprietarul a încercat să stingă focul, însă a suferit arsuri și a fost transportat la spital. 

- Publicitate -

Potrivit observatornews.ro, incendiul a distrus aproape în totalitate apartamentul.

Vecinii au fost alertați de zgomotul exploziei și de fumul dens care s-a răspândit rapid pe casa scării. O parte dintre locatari s-au autoevacuat, temându-se că incendiul s-ar putea extinde și la alte apartamente. Pompierii au intervenit de urgență și au reușit să lichideze focul, limitând propagarea acestuia.

- Publicitate -

Specialiștii atrag atenția că trotinetele electrice, la fel ca alte dispozitive alimentate cu baterii litiu-ion, pot deveni extrem de periculoase dacă sunt utilizate sau încărcate necorespunzător. O simplă defecțiune a unei celule poate genera o reacție în lanț, ducând la supraîncălzire, incendiu sau chiar explozie.

Pentru a evita astfel de situații, autoritățile recomandă ca trotinetele electrice să nu fie lăsate la încărcat nesupravegheate, mai ales pe timpul nopții, să fie utilizate doar încărcătoarele originale și să fie evitată amplasarea lor în apropierea materialelor inflamabile.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -