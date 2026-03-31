Urmărire ca în filme pe străzile din Buftea. Șofer fără permis oprit cu focuri de armă [VIDEO]

Un bărbat în vârstă de 32 de ani din Chitila a pus pe jar polițiștii din Ilfov după ce nu a vrut să oprească la un control de rutină și a încercat să se facă nevăzut. Pentru a-l opri, unul dintre agenți a tras focuri de armă în plan vertical.

„La data de 30 martie a.c., în jurul orei 14:35, polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu au depistat pe o stradă din orașul Buftea un autoturism al cărui conducător auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate. Astfel, polițiști au procedat la urmărirea autoturismului în cauză, acesta fiind ulterior abandonat de conducător pe o altă stradă din localitate”, a transmis, luni seară, IPJ Ilfov.

Au fost trase focuri de armă

„Persoana în cauză a încercat să se sustragă, însă pentru oprirea și imobilizarea acesteia, unul dintre polițiști a executat focuri de armă în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale în urma utilizării armamentului”, a mai precizat sursa citată. Polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere și l-au reținut pentru 24 de ore, deși testele pentru alcool și droguri au fost negative.

Cum ar arăta astfel de intervenții dacă ar trebui gestionate la 50+ ani?

Incidentul a fost adus în atenția publicului și de Sindicatul de Europol, ai cărui reprezentanți au publicat imagini pe pagina oficială de Facebook. În acest context a fost readusă în discuția și creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor.

„Un incident demn de filme s-a petrecut ieri în Buftea, jud. Ilfov, unde un șofer a ignorat semnalele polițiștilor rutieri și a decis să-și continue drumul în viteză, sperând că va scăpa.

Pe parcursul urmăririi, bărbatul de la volan a abandonat mașina și a fugit pe străzile orașului, încercând să se facă nevăzut.

Polițiștii au acționat conform procedurilor, au efectuat somațiile de rigoare și au tras focuri de avertisment în plan vertical. Fugarul s-a oprit și a fost imobilizat, colegii noștri descoperind că motivul real al “curajului” său a fost reprezentat de faptul că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

La 31 de ani, aventura și inconștiența bărbatului care a pus în pericol siguranța traficului rutier s-au încheiat rapid, fiind reținut pentru 24 de ore și depus în arestul Poliției.

Îi felicităm cu această ocazie pe colegii noștri, Cristian și Valentin din cadrul Formațiunii Rutiere a Poliției Orașului Buftea pentru profesionalismul și determinarea de care au dat dovadă!

P.S. În contextul discuțiilor despre creșterea vârstei de pensionare în sistem, rămâne o întrebare: cum ar arăta astfel de intervenții dacă ar trebui gestionate la 50+ ani?”, au scris reprezentanții Europol.