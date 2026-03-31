Deși primise un avertisment, un șofer a încercat să mituiască un polițist: „Dacă nu iei ceva mă supăr” [VIDEO]

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un șofer din județul Alba este cercetat după ce a încercat să mituiască un polițist cu 200 de lei, deși fusese sancționat doar cu avertisment pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Momentul a fost surprins video și făcut public de Direcția Generală Anticorupție, iar cazul a ajuns în atenția procurorilor, care continuă cercetările.

„Nu aveți nimic de plată, două puncte penalizare”, îi spune polițistul șoferului oprit pentru că nu purta centura de siguranță. „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr!”, reacționează șoferul, întinzându-i polițistului 200 de lei.

În momentul în care polițistul îl anunță că este filmat și înregistrat audio, șoferul răspunde: „Nu contează”.

Potrivit Direcției Generale Anticorupție, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza orașului Cugir, polițistul a oprit în trafic un conducător auto, persoană fără calitate specială, constatând că acesta nu purta centura de siguranță.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a măsurii dispuse pentru contravenția constatată (avertisment scris), conducătorul auto a oferit agentului de poliție suma de 200 de lei, cu titlu de mită.

Interacțiunea a fost înregistrată cu dispozitivul tip body-cam din dotarea polițistului.

În urma sesizării, polițiștii structurii județene anticorupție Alba au informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care a dispus deplasarea echipei operative la fața locului, în vederea constatării infracțiunii.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale.

Sunteți de acord cu închirierea spațiilor de parcare rezidențială în Ploiești? Sondaj Observatorul Prahovean

Corina Matei Corina Matei -
Luni, 30 martie 2026, Consiliul Local Ploiești a votat...

Un bijutier din Ploiești ține vie o meserie rară de peste 30 de ani

Marius Nica Marius Nica -
Pe bijutierul Mihail Haraba (53 de ani) îl găsiți...

Povestea centrului AZAMI din Câmpina: cum sunt ajutați copii și adulți să-și înțeleagă emoțiile

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Câmpina, Centrul AZAMI, fondat de psihologul și psihoterapeutul...

