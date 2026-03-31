Ați văzut-o? O copilă în vârstă de 13 ani din Șoimari a fost dată dispărută

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Polițiștii prahoveni sunt în alertă după ce luni seara, în jurul orei 23.00, o copilă în vârstă de 13 ani din Șoimari a plecat de acasă și nu s-a mai întors. 

Potrivit IPJ Prahova, la data de 30 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălțești au fost sesizați de către un bărbat, despre faptul că, minora IVAN RALUCA ANDREEA, de 13 ani, la aceeași dată, în jurul orei 23:00, a plecat în mod voluntar de la domiciliul din comuna Șoimari și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 1,55 cm înălțime, față ovală, ochi căprui, păr roșcat, constituție astenică.

Nu se cunosc articolele vestimentare pe care aceasta le purta la momentul plecării.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minora în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

