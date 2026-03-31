Site-ul ANAF pentru licitații este activ. Mașini, apartamente, bijuterii la prețuri mici

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat platforma online prin care pot fi achiziționate la licitație bunurile confiscate sau sechestrate, la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață.

- Publicitate -

Noua platformă, care este deja funcțională din punct de vedere tehnic, urmează să fie lansată oficial după adoptarea unui ordin ANAF și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Prin intermediul acestui „magazin online”, atât persoanele fizice, cât și firmele vor avea acces la o gamă variată de produse aflate în depozitele Fiscului. Este vorba despre autoturisme, terenuri, apartamente, dar și bunuri precum ceasuri, bijuterii sau alte obiecte de valoare, provenite din confiscări sau executări silite.

- Publicitate -

În prezent, numărul bunurilor disponibile este relativ redus, însă autoritățile estimează că oferta va crește treptat, pe măsură ce noi bunuri vor intra în circuitul de valorificare.

Platforma vine ca parte a procesului de digitalizare a ANAF și are scopul de a simplifica accesul publicului la achiziția de bunuri confiscate, în condiții mai transparente și mai eficiente decât sistemul clasic de licitații.

În prezent, valorificarea acestor bunuri se face în principal prin licitații organizate de structurile teritoriale ale ANAF, însă noul sistem va permite participarea online, eliminând o parte din birocrație și facilitând accesul unui număr mai mare de potențiali cumpărători.

- Publicitate -

Pentru a participa la achiziții, utilizatorii vor trebui să fie înregistrați în sistemele electronice ale statului, precum Spațiul Privat Virtual, și să parcurgă pașii necesari pentru înscriere.

Deocamdată, ANAF pune la vânzare un Lamborghini Urus care pornește de la 1,1 milioane lei, ceasuri Patek Phillipe de la 85.000 de lei, Audemars Piguet de la 133.000 de lei și Rolex, tot de la 133.000 de lei.

Verifică lista bunurilor scoase la vânzare aici: elicitatii.anaf.ro

- Publicitate -

Inițiativa ar putea duce la o valorificare mai rapidă a bunurilor confiscate și la creșterea veniturilor la bugetul de stat, în condițiile în care unele produse sunt vândute la prețuri atractive, uneori chiar sub nivelul pieței.