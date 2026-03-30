Copil de 11 ani depistat la volan, în Dâmbovița, după o plimbare de doi kilometri

Un copil de doar 11 ani a fost depistat la volan de un echipaj de poliție din comuna dâmbovițeană Mătăsaru. Fapta acestuia este cercetată penal.
Potrivit IPJ Dâmbovița, duminică seara, în jurul orei 21.20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Mătăsaru au oprit pentru control un autoturism ce circula pe DC 72, în comuna Mătăsaru.
Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că la volanul autoturismului se afla un minor, de 11 ani, din comuna Mogoșani.
Polițiștii au aflat că minorul a profitat de neatenția părinților care au lăsat mașina în fața porții, cu cheile în contact. Dornic să facă o plimbare, nu s-a gândit ce consecințe poate avea gestul său și a plecat cu mașina. După ce a parcurs aproximativ 2 km, acesta a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliție
În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.