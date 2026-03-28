Bărbat beat, prins la volan, la Bălțești. Șoferul s-a ales cu dosar penal

Autor: Corina Matei
Vineri, 27 martie 2026, în jurul orei 07:45, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte, au depistat, în Bălțești, un șofer cu alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost oprit în trafic de polițiști în urma unui control de rutină, pe Drumul Județean 102M. Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 40 de ani.

Deoarece emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la unitatea medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

„Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

