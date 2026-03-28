Platforma Fără Hârtie dă primele rezultate: mai puțină birocrație în România

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat vineri, 27 martie 2026, primele rezultate, la 30 de zile de la implementarea platformei fara-hartie.gov.ro. Potrivit declarațiilor vicepremierului, au fost deja adoptate mai multe schimbări importante.

Echipa proiectului a început prin analizarea sesizărilor privind Cartea Electronică de Identitate (CEI), unul dintre domeniile cu cele mai multe raportări din partea cetățenilor. Au fost abordate toate cele 21 de probleme majore identificate, depășind obiectivul inițial de a soluționa primele 10.

Ce modificări au fost deja operate:

În urma analizelor și colaborării interinstituționale, au fost adoptate mai multe schimbări importante:

  • Funcționarii nu mai pot solicita documente deja existente în bazele de date ale statului, ca urmare a unei îndrumări obligatorii emise de DGEP pentru toate serviciile de evidență a persoanelor.
  • Extrasul de carte funciară nu mai este cerut cetățenilor dacă informațiile există în baza de date ANCPI.
  • Instituțiile bancare nu mai solicită adeverință de domiciliu pentru posesorii de CEI, verificarea realizându-se direct în sistem.

Ce modificări sunt în curs de implementare:

  • Serviciul electronic pentru stabilirea reședinței este în curs de implementare, cu termen estimat de finalizare la sfârșitul lunii mai.
  • Ministerul Afacerilor Interne analizează soluții pentru exprimarea online a consimțământului de „luare în spațiu”.

Toate informațiile privind stadiul problemelor — inclusiv cele rezolvate, în curs de soluționare sau încă nerezolvate — sunt disponibile public pe platformă, în secțiunea dedicată: fara-hartie.gov.ro/lucru.

Echipa proiectului va continua să publice lunar noi seturi de probleme analizate și soluționate, menținând în același timp atenția asupra implementării măsurilor deja adoptate.

Feedback-ul cetățenilor rămâne esențial pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor publice.

