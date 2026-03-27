O tânără de 20 de ani, care conducea o motocicletă, a ieșit în decor pe DJ 101G, între Brazi și Pisculești

O tânără în vârstă de 20 de ani, care conducea o motocicletă pe DJ 101G între localitățile Brazi și Pisculești, a fost implicată vineri după amiază într-un accident rutier.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, pe un sector de drum în curbă, tânăra a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în decor.

În urma evenimentului a suferit multiple leziuni și urmează să fie transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Starea acesteia nu a permis testarea cu aparatul etilotest la locul accidentului.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

UPDATE: Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 27 martie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 101G, pe raza comunei Brazi.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări, au constatat că o tânără de 20 de ani ar fi condus un vehicul de tip motociclu pe Drumul Județean 101G, iar pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a tinerei, care a fost transportată la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Aceasta nu a putut fi testată cu aparatul etilotest la fața locului, din prisma leziunilor suferite.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.