România trece în această noapte la ora de vară

România va trece la ora de vară în acest weekend, în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că 03:00 va deveni ora 04:00.

- Publicitate -

Schimbarea, aplicată în majoritatea statelor Uniunii Europene, aduce mai multă lumină naturală în a doua parte a zilei, cu seri mai lungi și mai luminoase, însă poate avea efecte asupra somnului, ritmului biologic și activităților zilnice.

Ora de vară va fi aplicată până în ultima duminică din octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

- Publicitate -

Trecerea la ora de vară are loc anual în ultimul weekend din luna martie. În 2026, schimbarea se face în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, când ceasurile se dau înainte cu o oră. La ora 03:00, acestea vor fi ajustate la 04:00, astfel că ziua respectivă va avea doar 23 de ore.