„Cupa liceelor” la fotbal, la Ploiești. Când au loc meciurilor și cine joacă

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Primăria Municipiului Ploiești, Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Asociația Glimpse of Meaning Ploiești anunță organizarea competiției „Cupa Liceelor” la fotbal.

Evenimentul va avea loc în zilele de 1 și 2 aprilie a.c., începând cu ora 10.00, pe terenurile din Parcul Municipal Vest.

„Cupa Liceelor” la fotbal reunește 8 echipe ale unităților de învățământ din municipiul Ploiești, care vor concura pentru câștigarea marelui trofeu.

În urma tragerii la sorți, efectuată de reprezentanții Asociației Glimpse of Meaning Ploiești, cele 8 echipe participante au fost repartizate în două grupe:

  • Grupa A – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei”, Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” şi Liceul Tehnologic „1 Mai”;
  • Grupa B – Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” şi Colegiul Național „Mihai Viteazul”.

Regulamentul pentru desfășurarea competiției:

  • Echipe formate din 5 + 1;
  • 2 grupe a câte 4 echipe, urmând să se joace pe sistemul „fiecare cu fiecare”;
  • Se califică în semifinale primele două echipe din fiecare grupă;
  • Meciuri în grupe: 2 reprize x 10 minute (miercuri, 1 aprilie);
  • Meciuri faze finale: 2 reprize x 15 minute (joi, 2 aprilie).

Premiile pentru primele trei echipe clasate vor fi oferite de către CSM Ploiești și sponsorii evenimentului:  AFI Ploieşti şi Crazy Bubble Ploieşti.

