Cod galben de inundații în Prahova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, 27 martie, o atenționare de cod galben de inundații, avertizare valabilă inclusiv în județul Prahova.

Potrivit INHGA, în intervalul 28.03.2026, ora 09:00 – 29.03.2026, ora 12:00, pe râurile Prahova și Teleajen sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și depășiri ale cotelor de apărare.

Reamintim că județul Prahova se află sub o informare meteo de ploi, până pe 30 martie, ora 10.00.

„Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice”, a precizat ANM.