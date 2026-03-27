Vânt puternic, ploi și ninsori la munte în Prahova

Prahova se află sub cod galben de vânt și ploi, iar la munte revin ninsorile. Meteorologii anunță o răcire accentuată în weekend.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și anunță că județul se află sub cod galben până luni, 30 martie, ora 10:00. În acest interval sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații moderate și ninsori în zonele montane.

Vântul va sufla cu putere vineri și sâmbătă în cea mai mare parte a țării, iar duminică mai ales în sud-est și izolat în vest, cu rafale de 45–55 km/h.

„La munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 70–80 km/h. Ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest și vor cuprinde toate regiunile”, transmit meteorologii.

În plus, ploile vor avea caracter de aversă, iar în sud și sud-vest sunt posibile descărcări electrice, în special vineri și sâmbătă.

Ninsori în zona de munte

La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp.

Cod galben de vânt puternic la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și o atenționare de cod galben de vânt puternic.

Avertizarea este valabilă în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 27 martie, ora 22:00. Vântul, spun meteorologii, va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.

O a doua atenționare de cod galben de vânt puternic este valabilă în intervalul 27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00. Temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…65 km/h.

Ploi și vreme rece la Ploiești

Nici municipiul Ploiești nu scapă de vremea capricioasă. Ploile vor fi prezente pe tot parcursul weekendului, iar temperaturile vor scădea considerabil.

Maximele nu vor depăși 9°C, în timp ce minimele se vor situa între 6 și 7°C.

De săptămâna viitoare, precipitațiile continuă, însă temperaturile vor începe să crească ușor, cu maxime ce pot atinge 14°C.