Peste 1000 de firme au intrat în insolvență la începutul lui 2026. Creștere semnificativă și în Prahova

La începutul anului 2026, mediul de afaceri românesc resimte tot mai acut presiunile economice: peste 1.000 de firme și PFA‑uri au intrat în insolvență în primele două luni ale anului, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Numărul total al insolvențelor s‑a ridicat la 1.091 de cazuri, marcând o creștere de peste 13% față de aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 964 de insolvențe.

Bucureștiul rămâne în top, cu 222 de companii în insolvență în primele două luni ale anului, însă această cifră este în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe următoarele locuri în clasamentul județelor urmează Cluj (71), Bihor (64) și Timiș (40).

Situația din Prahova nu este deloc de neglijat: județul nostru se află printre cei mai importanți indicatori de creștere a insolvențelor, alături de vecinul Buzău, potrivit analizei statistice, ceea ce sugerează dificultățile tot mai mari cu care se confruntă firmele locale în contextul economic actual, potrivit digi24.ro.

Cele mai afectate sectoare la nivel național includ comerțul (cu ridicata și cu amănuntul), construcțiile, industria prelucrătoare și transportul și depozitarea, domenii în care numeroase companii din Prahova își desfășoară activitatea.

Specialiștii explică această creștere a insolvențelor atât prin contextul macroeconomic dificil, cu costuri operaționale în creștere și competiție acerbă, cât și prin schimbările recente aduse legislației privind insolvența. Aceste schimbări urmăresc să eficientizeze procedurile și să împiedice abuzurile din trecut, inclusiv prin reducerea duratei procedurilor și extinderea responsabilității financiare asupra celor care controlează efectiv firmele aflate în dificultate.