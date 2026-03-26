Lucrări pe ambele sensuri ale DN1, la Sinaia. Trafic de coșmar

Angajații Secției de Drumuri Ploiești execută joi după amiază lucrări de întreținere a carosabilului pe DN1 în Prahova, la Sinaia.

Potrivit participanților la trafic, lucrările sunt executate pe ambele sensuri de mers, iar în zonă s-au format coloane de mașini, circulația desfășurându-se cu dificultate.

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București sunt efectuate frezări și asfaltări pe suprafețe întinse.

