Când încep reparațiile pe drumurile naționale din Prahova și cine le execută. Răspunsul CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a răspuns unei serii de întrebări, transmisă de Observatorul Prahovean, cu privire la reparațiile care se vor desfășura în acest an pe drumurile din Prahova aflate în administrarea instituției.
Potrivit CNAIR, începând cu data de 29.03.2026, vor începe lucrări de întreținere curentă a părții carosabile, acostamente, benzi de urgență și încadrare pe drumurile din administrare în județul Prahova. Acestea vor fi efectuate de antreprenorul Pikanore SRL și au o valoare totală de 1.737.507 lei.
Drumurile naționale aflate în administrarea CNAIR din județul Prahova, care vor intra în reparații, sunt următoarele:
Pentru fisuri și crăpături cu deschidere mai mare de 5 mm sunt următoarele:
- DN1, km 39+300 – 138+000;
- DN1A, km 49+950 – 160+600;
- DN1B, km 0+000 – 47+245;
- DN1D, km 0+000 – 24+545;
- DN71, km 101+740 – 109+905;
- DN72, km 64+600 – 76+180.
Pentru tratarea tasărilor locale:
- DN1, km 39+300 – 138+000;
- DN1A, km 49+950 – 160+600;
- DN1B, km 0+000 – 47+245;
- DN1D, km 0+000 – 24+545;
- DN71, km 101+740 – 109+905;
- DN72, km 64+600 – 76+180.
Proiectele de investiții care se derulează pe raza județului Prahova sunt următoarele:
- Pasaj pe DN1A, km 79+194 peste CF la Ploiești:
Antreprenor: Agnel Industry SRL;
Durata contractului: 12 luni (execuție).
- Lucrări de consolidare și refacere parte carosabilă pe DN1, km 99+100:
Antreprenor: Geosond SA;
Durata contractului:4 luni (execuție).
- Pod pe DN1A, km 140+337 peste Viroaga la Cheia:
Durata contractului: 13 luni;
Stadiu: în procedură de achiziție servicii de proiectare + execuție.
- Prag de fund la podul situat pe DN1B, Km 11+295, peste râul Teleajen, în localitatea Bucov:
Durata contractului: 12 luni (execuție);