Locuință arsă la Vărbilău din cauza coșului unei centrale termice

Un alt incendiu a izbucnit în noaptea trecută, 25-26 martie 2026, în jurul orei 03:30, în comuna Vărbilău. O persoană a suferit un atac de panică dar nu a necesitat transportul la spital.

La această intervenție au acționat pompierii de la Punctul de Lucru Vărbilău și Punctul de Lucru Lipănești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, fiind suplimentate forțele cu încă o autospecială de stingere de la Detașamentul Vălenii de Munte.

„La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 100 mp. O persoană a suferit un atac de panică, fiind asistată la fața locului de echipajul SMURD. In final, a refuzat transportul la spital”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind jarul sau scânteile provenite de la coșul unei centrale termice.