Bogdan Toader, fără ocolișuri: PSD la guvernare, haos la carburanți și atacuri la Polițeanu

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Locuință arsă la Vărbilău din cauza coșului unei centrale termice

Autor: Corina Matei
Incendiu Prahova - foto ISU PH. Foto cu caracter ilustrativ

Un alt incendiu a izbucnit în noaptea trecută, 25-26 martie 2026, în jurul orei 03:30, în comuna Vărbilău. O persoană a suferit un atac de panică dar nu a necesitat transportul la spital.

- Publicitate -

La această intervenție au acționat pompierii de la Punctul de Lucru Vărbilău și Punctul de Lucru Lipănești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, fiind suplimentate forțele cu încă o autospecială de stingere de la Detașamentul Vălenii de Munte.

La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 100 mp. O persoană a suferit un atac de panică, fiind asistată la fața locului de echipajul SMURD. In final, a refuzat transportul la spital”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

- Publicitate -

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind jarul sau scânteile provenite de la coșul unei centrale termice.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -