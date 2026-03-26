O casă a luat foc la Filipeștii de Târg din cauza unei țigări

În noaptea de 25 spre 26 martie 2026, un incendiu a izbucnit în Prahova, localitatea Filipeștii de Târg, care a necesitat intervenția pompierilor. Incendiul, nu s-a soldat cu victime, din fericire, și a pornit, cel mai probabil, de la o țigară lăsată nesupravegheată.

Intervenția echipajelor ISU a avut loc în jurul orei 23:30, în comuna Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg. Aici, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi au acționat cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 100 mp. Incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp, fiind evitată propagarea flăcărilor la vecinătăți. Nu au fost înregistrate victime”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

După stingerea incendiului, cauza probabilă a producerii acestuia a fost stabilită ca fiind o țigară lăsată nesupravegheată în apropierea unor materiale textile.