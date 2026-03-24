Tramvai implicat într-un accident pe strada Democrației din Ploiești [FOTO]

Un tramvai de pe traseul 101 și un autoturism au fost implicate într-un accident rutier marți după amiază, în zona de Sud a Ploieștiului, pe strada Democrației.

Potrivit martorilor, nu sunt persoane rănite. Tramvaiul se deplasa pe sensul de mers spre centru.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție pentru fluidizarea traficului și echipaje medicale pentru evaluarea stării persoanele implicate.

Oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

Vom reveni cu detalii.