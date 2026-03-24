A murit Gino Paoli, unul dintre cei mai mari compozitori și câtăreți italieni

Lumea muzicii italiene este în doliu după dispariția lui Gino Paoli, unul dintre cei mai importanți cântăreți și compozitori ai secolului trecut. Artistul a murit în noaptea de luni, 23 martie, spre marți, 24 martie 2026, la vârsta de 91 de ani, potrivit publicației Corriere della Sera.

Vestea decesului a fost confirmată de familie, printr-un mesaj emoționant: „În această noapte, Gino ne-a părăsit în liniște, înconjurat de dragostea celor dragi”, au transmis apropiații artistului, citați de presa italiană.

Născut pe 23 septembrie 1934, la Monfalcone, Gino Paoli a devenit una dintre figurile emblematice ale muzicii italiene, fiind asociat cu generația marilor cantautori. De-a lungul unei cariere impresionante, acesta a compus și interpretat piese care au rămas repere în cultura muzicală europeană, precum „Il cielo in una stanza” și „Sapore di sale”.

Artistul locuia la Genova și a rămas activ în spațiul public până la vârste înaintate. În urmă cu doar trei luni, acesta a participat la un moment emoționant, oferind un buchet de flori în semn de omagiu pentru fosta sa iubită, muză și prietenă, Ornella Vanoni, o altă legendă a muzicii italiene care s-a stins recent, potrivit hotnews.ro.

Dispariția lui Gino Paoli marchează sfârșitul unei epoci pentru muzica italiană, lăsând în urmă o moștenire artistică de necontestat.