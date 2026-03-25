Jandarmii au lăsat arma și tonfa pentru cazma și au intrat în acțiune la Drăgănești

O amplă acțiune de plantare a avut loc marți în comuna Drăgănești, satul Meri, pe malul râului Cricovul Sărat, unde Direcția Silvică Prahova, sprijinită de jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova, a plantat aproximativ 1.600 de puieți de plop.

Intervenția face parte din programul anual de regenerare a fondului forestier, în condițiile în care, anul trecut, în zonă a fost efectuată o tăiere rasă.

Împădurire în ritm alert pe malul Cricovului Sărat

Specialiștii silvici spun că alegerea speciilor nu este întâmplătoare, acestea fiind adaptate specificului zonei.

„Anul trecut am avut aici o tăiere rasă și, conform Codului Silvic, avem obligația ca în termen de doi ani să replantăm. Plantăm plop alb și plop negru. Speciile nu sunt alese întâmplător, ele sunt cele mai adaptabile acestei zone. Ne aflăm într-o zonă de zăvoaie de luncă, pe malul Cricovului Sărat”, a declarat Bogdan Săvulescu, șef compartiment „Cultură-Refacere” din cadrul Direcției Silvice Prahova.

Jandarmii, în prima linie la plantare

La acțiune au participat și jandarmii prahoveni, care au lăsat deoparte atribuțiile zilnice și au pus mâna pe cazma, lucrând cot la cot cu silvicultorii.

„În fiecare an, cu ocazia Zilei Jandarmeriei, sărbătorită pe 3 aprilie, organizăm astfel de acțiuni pentru a arăta că suntem în slujba comunității și în alte moduri. Astăzi (n.r. marți) am venit să dăm o mână de ajutor pentru refacerea fondului forestier în această zonă”, a declarat plt. adj. șef Valentin Calestru, din cadrul IJJ Prahova.

Participarea jandarmilor la astfel de inițiative a devenit deja o tradiție, aceștia urmând indicațiile specialiștilor pentru a asigura o plantare corectă și eficientă.

Planuri ambițioase pentru 2026: jumătate de milion de puieți

Acțiunea de la Drăgănești este doar o parte dintr-un program mult mai amplu derulat la nivel județean. În această zonă vor fi împădurite peste 3 hectare de teren, iar la nivelul întregului județ Prahova, se vor planta peste 53 de hectare.

Pentru anul 2026, Direcția Silvică Prahova are în plan plantarea a aproximativ 500.000 de puieți din diverse specii, printre care stejar pedunculat, fag, gorun, plop alb, cireș și frasin.