Razie a poliției în Ploiești. Ce categorii de participanți la trafic sunt vizate

Marți, 24 martie 2026, în Ploiești, are loc o razie a polițiștilor prahoveni. Acțiunea are ca scop reducerea numărului de victime cauzate de accidentele rutiere.

Potrivit IPJ Prahova, acțiunea este concentrată pe depistarea și sancționarea abaterilor comise de pietoni, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea implicării acestei categorii vulnerabile în evenimente rutiere.

Polițiștii acționează în zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor, urmărind respectarea normelor privind traversarea drumului public, precum și adoptarea unui comportament preventiv în trafic.

Astfel de demersuri au la bază faptul că pietonii reprezintă una dintre cele mai expuse categorii de participanți la trafic, iar o parte semnificativă a accidentelor rutiere este generată de traversări neregulamentare sau de nerespectarea regulilor de circulație.

Polițiștii rutieri recomandă pietonilor:

să traverseze doar prin locurile special amenajate;

să respecte semnificația semafoarelor;

să se asigure temeinic înainte de traversare;

să evite utilizarea telefonului mobil sau a altor factori care le pot distrage atenția.

„Inspectoratul Județean de Poliție Prahova va continua organizarea unor astfel de acțiuni și în perioada următoare, în vederea reducerii numărului accidentelor rutiere și creșterii siguranței participanților la trafic”, dau asigurări reprezentanții IPJ Prahova.