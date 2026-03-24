Incendiu într-o garsonieră din colonia Pleașa. De la ce a pornit focul

Un incendiu care s-a manifestat cu degajări mari de fum a izbucnit marți, în jurul orei 11.00, într-o garsonieră dintr-un bloc situat în colonia Pleașa din comuna Bucov.

Potrivit ISU Prahova, La fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o autoscară, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Detașamentul 2 Ploiești.

Incendiul a fost localizat și lichidat în cel mai scurt timp, manifestându-se cu degajări de fum, iar 11 locatari ai blocului s-au autoevacuat în siguranță, fără a exista persoane surprinse în interior.

Flăcările au afectat bucătăria garsonierei, pe o suprafață de aproximativ 7 metri pătrați.

Cauza probabilă a producerii incendiului, stabilită la finalizarea intervenției, a fost un scurtcircuit electric la un aparat de încălzire a apei.