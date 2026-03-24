În ce hal arată trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN1A, zona Coada Malului, la cinci luni de la reabilitare

O lucrare de reabilitare a trecerii la nivel cu calea ferată, finalizată în urmă cu doar cinci luni pe DN1A, în zona Coada Malului, la km. 105, a început deja să prezinte semne vizibile de degradare, stârnind nemulțumirea șoferilor. Porțiuni de șină deja deformate, traverse slăbite și tasări ale terasamentului sunt doar câteva dintre problemele apărute pe tronsonul modernizat recent.

În octombrie 2025, reprezentanții CFR anunțau reluarea circulației rutiere la trecerea la nivel cu calea ferată din zona localității Coada Malului.

Proiectul de reabilitare a fost prezentat drept o investiție importantă pentru siguranța și eficiența circulației în zonă.

Reparațiile au vizat atunci săpătură deschisă, compactare strat de formă, înlocuire strat piatra spartă, înlocuire cadru șina traversă, rectificare nivel transversal și longitudinal precum și alinierea buraj și ripaj mecanizat, stabilirea prismei de piatră spartă și înlocuirea dalelor din beton.

La nici cinci luni de la reparații, însă, șoferii reclamă faptul că tronsonul cu pricina s-a degradat vizibil.

Veștile proaste nu se opresc aici. Potrivit unei informări a CNAIR, segmentul de drum deteriorat nu este cuprins în lista de lucrări de reparații care se vor desfășura în acest an pe drumurile din Prahova, aflate în administrarea instituției.

Până la o eventuală intervenție, tronsonul de la Coada Malului rămâne un exemplu al investițiilor care, deși anunțate ca fiind durabile, ridică semne serioase de întrebare privind calitatea lucrărilor recent efectuate.