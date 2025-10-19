- Publicitate -
Vești bune. Traficul pe DN1A se redeschide în Prahova, la Coada Malului

Ciprian Pap
Ciprian Pap
dn1a coada malului trecere la nivel cale ferata

Vești bune pentru șoferii care tranzitează Prahova pe DN1A. Astăzi se reia circulația rutieră la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Coada Malului.

Potrivit reprezentanților CFR, începând de duminică, ora 16.00 se va redeschide circulația rutieră și feroviară pe TN km 26 – Coada Malului – Măgurele.

Lucrările începute în urmă cu câteva zile au fost finalizate iar semnalizarea rutieră se va ridica total de pe teren.

Reparațiile au vizat săpătură deschisă, compactare strat de forma, înlocuire strat piatra spartă, înlocuire cadru șina traversă, rectificare nivel transversal și longitudinal precum și alinierea buraj și ripaj mecanizat, stabilirea prismei de piatră spartă și înlocuirea dalelor din beton.

