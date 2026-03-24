Controale la depozitele de carburanți din Prahova. Neregulile constatate de Garda de Mediu

Controale recente ale Gărzii Naționale de Mediu au scos la iveală nereguli serioase inclusiv în județul Prahova, în domeniul depozitării produselor petroliere.
În perioada 9–13 martie 2026, inspectorii de mediu au verificat operatori economici care desfășoară activități de depozitare, încărcare și descărcare a benzinei și motorinei în județele Bacău, Alba și Prahova.
„Obiectivul controalelor a fost verificarea respectării legislației privind protecția mediului, în special a prevederilor referitoare la limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV)”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.
Principalele neconformități constatate:
Instalații de recuperare a vaporilor (VRU) nefuncționale
- lipsa funcționării compresorului sau a unor componente esențiale
- risc de emisii necontrolate de vapori în timpul operațiunilor de încărcare/descărcare
Lipsa monitorizării emisiilor de COV
- neprezentarea documentelor privind concentrațiile medii orare ale vaporilor evacuați
- nerespectarea obligației de măsurare conform cerințelor legale
▪️ Echipamente de măsurare neconforme
- utilizarea unor dispozitive care nu pot determina concentrațiile la nivelul impus de legislație
- suspiciuni privind validitatea datelor raportate
▪️ Nerespectarea cerințelor tehnice privind exploatarea instalațiilor
- neasigurarea etanșeității și funcționării corespunzătoare a sistemelor de control al emisiilor
Sancțiuni aplicate:
- Amenzi contravenționale în valoare totală de 200.000 lei
- Suspendarea activității pentru o instalație până la remedierea deficiențelor (punerea în funcțiune a VRU)
Măsuri dispuse:
- Punerea în funcțiune și menținerea echipamentelor de reducere a emisiilor
- Monitorizarea corectă și periodică a emisiilor de COV
- Utilizarea echipamentelor conforme pentru măsurători
- Prevenirea riscurilor de incendiu și explozie
- Respectarea legislației privind accidentele majore (SEVESO)
- Prevenirea poluării aerului, apei și solului
Aspect de interes major identificat:
A fost evidențiată o problemă care poate avea caracter general la nivelul depozitelor de carburanți:
Măsurarea necorespunzătoare a emisiilor prin instalațiile de recuperare a vaporilor (VRU)
- lipsa măsurătorilor pe durata minimă legală
- utilizarea unor echipamente neadecvate
- posibile neconcordanțe între datele raportate și realitatea din teren
Activitățile de depozitare și manipulare a produselor petroliere prezintă riscuri ridicate pentru mediu și siguranța populației.
Controalele au evidențiat necesitatea:
- respectării stricte a legislației
- funcționării corecte a instalațiilor de control al emisiilor
- monitorizării reale și continue a poluanților
„Garda Națională de Mediu va continua acțiunile de verificare pentru reducerea impactului asupra mediului și creșterea siguranței în exploatarea acestor instalații”, au mai menționat reprezentanții Gărzii de Mediu.