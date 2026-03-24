„Motorină la jumătate de preț” pe TikTok! Afacerea virală care ar putea aduce dosare penale în plină criză a carburanților

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți a dus la apariția unor oferte neobișnuite în mediul online. Pe TikTok, un utilizator cunoscut drept „Adrian Vânzări și Divertisment” a publicat un videoclip în care susține că vinde 15.000 de litri de motorină la prețul de 4 lei/litru, mult sub nivelul pieței.

Pentru a-și susține oferta, acesta prezintă și imagini cu produsul, afirmând că este „motorină curată”.

Detaliul care ridică suspiciuni

În imagini, combustibilul are o nuanță rozalie, un indiciu cunoscut pentru specialiști: este vorba despre motorină utilizată în agricultură, pentru care statul acordă subvenții prin rambursarea accizei.

Acest tip de combustibil este destinat exclusiv lucrărilor agricole și nu poate fi comercializat către terți.

Reacții imediate în mediul online

Videoclipul a strâns rapid sute de comentarii, majoritatea utilizatorilor atrăgând atenția asupra riscurilor. Mulți avertizează că vânzarea unei astfel de motorine poate atrage dosare penale, iar utilizarea ei în autoturisme poate duce la probleme tehnice grave.

În ciuda acestor semnale, fenomenul pare să se extindă. În mediul online au apărut și alte anunțuri similare, în care sunt oferite cantități mari de motorină la prețuri reduse, cu aceleași caracteristici.

Ce spune legea despre motorina subvenționată

Conform legislației în vigoare, motorina subvenționată este destinată exclusiv sectoarelor vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare. Comercializarea ei către alte persoane este strict interzisă. Astfel de fapte pot fi încadrate drept fraudă cu fonduri publice și evaziune fiscală.

Consecințele pot fi importante: excluderea de la subvențiile acordate fermierilor, obligativitatea returnării sumelor încasate, cu dobânzi și penalități, răspundere penală, inclusiv pentru înșelăciune sau fals în declarații.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, alături de instituțiile fiscale și de Poliție, monitorizează utilizarea acestui tip de combustibil și pot interveni în cazul neregulilor.

Un fenomen în creștere, pe fondul scumpirilor

În contextul actual, marcat de scumpiri semnificative la pompă, astfel de „oferte” pot părea tentante. Cu toate acestea, riscurile legale și financiare sunt considerabile.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor trata aceste cazuri ca situații izolate sau dacă vor identifica un fenomen mai amplu, alimentat de diferențele de preț generate de subvențiile acordate în agricultură.