Rețea de „vrăjitoare” cu legături în Ploiești, destructurată de polițiști. O femeie a fost păcălită de 10.000 de euro

Un nou caz de înșelăciune care implică așa-zise practici oculte pune Ploieștiul pe harta infracționalității din România. Trei femei, dintre care una din Prahova, au fost reținute după ce ar fi păcălit o victimă să le trimită aproximativ 10.000 de euro, sub pretextul că îi pot rezolva problemele personale prin „magie”.

În dimineața zilei de 22 martie 2026, polițiștii au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în județele Dolj, Prahova și municipiul București, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, într-un dosar de înșelăciune.

Potrivit IPJ Dolj, în luna februarie 2026, polițiștii au fost sesizați de o femeie din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, persoane necunoscute au indus-o în eroare că pot furniza activități de magie și vrăjitorie, determinând-o să vireze în repetate rânduri mai multe sume de bani, în valoare de aproximativ 10.000 euro, în schimbul promisiunii prestării unor servicii oculte.

Din cercetări s-a stabilit faptul că în perioada martie 2025 – februarie 2026, persoana vătămată ar fi apelat la trei persoane, identificate ulterior ca fiind din Craiova, Ploiești și București, care sub pretextul că îi pot rezolva acesteia problemele personale, prin metode specifice actelor de vrăjitorie, ar fi determinat-o să le trimită diferite sume de bani, în total suma de 91.400 lei, inducând-o pe aceasta în eroare.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost identificate și ridicate bunuri și obiecte folosite în practicarea ritualurilor oculte, mijloace de stocare, bani, precum și alte mijloace de probă.

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cele trei femei cu vârste cuprinse între 29 și 71 de ani au fost reținute de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate a grupării și pentru a identifica eventuale alte victime. Nu este exclus ca numărul persoanelor păgubite să fie mai mare, având în vedere modul de operare și extinderea rețelei în mai multe zone ale țării.