Performanță pentru echipa de robotică a Câmpinei: tinerii au nevoie de ajutor pentru a merge la Europenele din Olanda

Echipa de robotică Undefined de la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina s-a calificat la Premier European FIRST Tech Challenge, competiție care se va desfășura la Eindhoven, Olanda, în perioada 16-20 iunie. Performanța adolescenților completează o altă reușită remarcabilă a celor de la infO(1)Robotics de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, calificați la etapa mondială a competiției FIRST Tech Challenge, care va avea loc în Houston, SUA.
Calificarea pasionaților de robotică de la Undefined vine după rezultatele excelente obținute la etapa națională, unde echipa a trecut de toate etapele regionale și a câștigat Premiul al III-lea pentru inovație, ocupând locul al 12-lea pe țară.
Datorită acestor rezultate, echipa, care numără 19 elevi membri și 3 mentori, are șansa uriașă de a merge la Europenele din Olanda.
Pentru tinerii din Câmpina, participarea la etapa europeană reprezintă o șansă unică de a concura la unul dintre cele mai înalte niveluri în domeniul roboticii educaționale și de a reprezenta România într-un mediu internațional al excelenței.
Drumul până la Eindhoven presupune însă costuri destul de mari. Echipa are nevoie de sprijin financiar urgent pentru a putea ajunge cu robotul Botzilla la competiție.
„Am estimat undeva la 800-1000 euro de persoană deplasarea. Este în jur de 300 euro biletul de avion și cam 500-600 doar cazarea cu mic dejun, plus că mai avem transportul echipamentelor și al robotului.
Pentru Botzilla trebuie transport pe fragil, cu priority, că dacă nu au grijă și îl lovesc, e de rău”, a precizat unul dintre profesorii coordonatori ai echipei, Andreea Cojocaru.
Sponsorizările, a mai transmis cadrul didactic, se pot face prin intermediul Asociației de Părinți a Colegiului Național „Nicolae Grigorescu”.
Cei interesați să sprijine echipa Undefined pot solicita mai multe informații la numărul de telefon 0736.512.723.