Performanță pentru Ploiești: echipa infO(1)Robotics merge la mondialele din SUA, dar are nevoie de sprijin

Echipa de robotică infO(1)Robotics de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești a obținut o performanță remarcabilă, calificându-se la etapa mondială a competiției FIRST Tech Challenge, care va avea loc în Houston, SUA, în perioada 29 aprilie – 2 mai 2026. Este singura echipă din județul Prahova care va reprezenta comunitatea locală la această competiție de anvergură internațională.

Performanță deosebită

Calificarea vine după rezultatele excelente obținute la etapa națională, unde echipa a câștigat Premiul Inspire – locul II, considerat cel mai prestigios premiu al competiției. Distincția recompensează nu doar performanța tehnică a robotului, ci și activitatea non-tehnică a echipei, implicarea, organizarea și modul în care aceasta și-a promovat proiectul.

Pentru tinerii din Ploiești, participarea la etapa mondială reprezintă o șansă unică de a concura la cel mai înalt nivel în domeniul roboticii educaționale și de a reprezenta România într-un mediu internațional al excelenței.

Drumul până în Statele Unite presupune însă costuri importante. Echipa are nevoie de sprijin financiar urgent pentru a putea ajunge la Houston, obiectivul de finanțare fiind de 80.000 de euro, sumă necesară pentru transport, cazare, taxe de participare și echipamente.

„Această calificare este rezultatul muncii, dedicării și pasiunii noastre. Ne dorim să ducem mai departe această poveste și să reprezentăm România cu mândrie pe scena mondială. Orice ajutor contează enorm pentru noi”, au transmis membrii echipei infO(1)Robotics.

În acest context, echipa lansează un apel către companii, organizații și persoane fizice să susțină acest demers educațional și de performanță.

Cum se pot face donații:

Beneficiar: Asociația Performanță prin Educație

Detalii tranzacție: Donație Houston 2026

IBAN RON: RO22BTRLRONCRT0530445701

IBAN EUR: RO69BTRLEURCRT0530445701

IBAN USD: RO73BTRLUSDCRT0530445701

E-mail: [email protected]

Telefon: +40 753 698 139