România ar putea trimite militari în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul ministrului Apărării

România analizează posibilitatea de a trimite militari în zona Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol, în contextul tensiunilor internaționale tot mai ridicate. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Radu Miruță.

Potrivit oficialului, implicarea țării noastre ar putea viza în principal operațiuni de deminare, însă o decizie finală nu a fost încă luată. Aceasta va depinde de coordonarea cu aliații și de necesarul operațional din zonă.

Ce rol ar putea avea militarii români

Ministrul Apărării a explicat că România poate contribui cu mai multe tipuri de resurse, în funcție de solicitările partenerilor internaționali. Printre variantele luate în calcul se numără trimiterea de ofițeri de stat major, schimbul de informații sau participarea efectivă cu personal specializat în deminare.

Radu Miruță a subliniat că Armata Română are deja experiență în acest domeniu, acumulată în ultimii ani în Marea Neagră, în contextul conflictului din Ucraina.

Decizia finală, în funcție de aliați

Autoritățile române au transmis că participarea la o eventuală misiune va fi stabilită împreună cu partenerii internaționali, România urmând să își adapteze contribuția în funcție de nevoile reale din teren.

„Analizăm, în funcție de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitatea noastră”, a precizat ministrul Apărării.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic esențial pentru transportul petrolului la nivel global, iar blocarea sau afectarea acesteia poate avea efecte majore asupra piețelor energetice și economiei mondiale.

În acest context, mai multe state analizează măsuri pentru securizarea zonei, inclusiv intervenții militare limitate, iar România ar putea face parte din acest efort comun.

Decizia finală privind implicarea militarilor români urmează să fie luată în perioada următoare.