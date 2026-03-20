Cum s-a produs accidentul grav de pe DN1B, de la Ceptura. Un copil de 9 ani a murit

Accidentul grav a avut loc, vineri seară, pe DN1 B, în afara localității Ceptura, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un autotren cu semiremorcă. Din păcate, în urma impactului, un copil în vârstă de 9 ani a murit, iar conducătoarea autoturismului a fost transportată la spital.

Accidentul rutier s-a produs pe DN1B, la km 33+400 m, în afara localității Ceptura, după ce un autoturism și un autotren cu semiremorcă au intrat în coliziune.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii de la Serviciul Rutier au stabilit că o femeie de 45 de ani, în timp ce conducea un autoturism în care se mai aflau doi minori, pe Drumul Județean 102N, în afara localității Ceptura, pe sensul de deplasare Ceptura către Inotești, la intersecția cu Drumul Național 1B ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și semiremorcă condusă de un bărbat de 31 de ani.

Citește și: Accident grav, pe DN1B, la Ceptura. Trafic restricționat

„În urma producerii accidentului rutier, a rezultat decesul unui minor de 9 ani și vătămarea corporală a conducătoarei auto.

Din cauza leziunilor suferite, conducătoarea autoturismului nu a putut fi testată cu aparatul etilotest, fiind transportată la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate, urmând să îi fie recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Conducătorul ansamblului de vehicule a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a precizat IPJ Prahova.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.